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Spor İki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi
Spor

İki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi

1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 22:53:00 -
İki futbolcuya kulüp bulmaları için izin verildi

1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcuya kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Sportif Direktörlüğümüzün kararı ile bugün kendileri ile görüştüğümüz profesyonel futbolcularımız Chukwuma Akabueze ve Bilal Ceylan’a kendilerine takım bulmaları için izin verilmiştir." denildi.

Bandırma temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Manaj ve Burak Süleyman’a da takım bulmaları için izin vermişti.

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