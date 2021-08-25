İki futbolcu ile anlaşmaya vardılar
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Brahim Darri ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, orta saha oyuncuları Brahim Darri ve Mustafa Çeçenoğlu ile anlaşmaya vardılar.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık, Samsunspor oyuncusu 26 yaşındaki orta saha Brahim Darri ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, futbolcuların kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzaladığı kaydedildi.