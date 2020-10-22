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Gündem İki farklı CHP'li iki farklı söylem! Şaşırmadık
Gündem

İki farklı CHP'li iki farklı söylem! Şaşırmadık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı'ndaki isimlerin sürekli koronavirüs testi yaptırdığını belirterek bunun bir israf olduğunu ve kendilerinin böyle bir şey yapmadığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, kendisinin bugüne kadar 3 kez koronavirüs testi yaptırdığını ve kendilerine test yaptırmada ayrıcalık tanındığını söyleyerek Özgür Özel'in sözlerinin yalan olduğunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:19:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında hükümetin inanılmaz derecede israf yaptığını iddia ederek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Çok kez koronavirüs testi yaptırdık" sözlerini eleştirdi. CHP'li Özel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olan kişilerin sürekli koronavirüs testi yaptırmasını israf olarak görerek, her vatandaşın eşit olması gerektiğini kendilerinin sürekli test yaptırmadığını söyledi.

Engin Altay'ın sözleri Özel'in yalanını ortaya çıkardı

CHP'li Özel koronavirüs testlerini israf olarak görüp, kendilerinin böyle uygulama yapmadığını söylerken, geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı bir konuşmada Özel'in sözlerinin adeta yalanını ortaya çıkardığı tespit edildi. CHP'li Altay, HALK TV'de katıldığı programda kendisinin bugüne kadar 3 kez koronavirüs testi yaptırdığını ve kendilerine koronavirüs testi yaptırmanın daha rahat olduğunu, sıra beklemeden rahatça koronavirüs testi yaptırabildiklerini söyledi.

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