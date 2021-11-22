  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ‘İki faktör belirleyecek’ diyerek açıkladı! Olası Rus saldırısı…
Dünya

‘İki faktör belirleyecek’ diyerek açıkladı! Olası Rus saldırısı…

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, olası Rus saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 17:10:00 -
‘İki faktör belirleyecek’ diyerek açıkladı! Olası Rus saldırısı…

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın ülkesine yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğinin, ülkesinin ve ortaklarının gücüne bağlı olduğunu söyledi.

Kuleba, Ukraina 24 televizyon kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı olasılığını değerlendirdi.

Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı pek çok şekilde istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Kuleba, Rusya'nın asıl amacının ülkeyi içerden istikrarsızlaştırarak ve diğer ülkelerle savunma sektöründeki iş birliğini engelleyerek Ukrayna'yı olabildiğince zayıf hale getirmek olduğunu öne sürdü.

Kuleba, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı ihtimalini değerlendirdiğini düşündüğünü aktararak, "Bu seçeneği uygulayıp uygulamayacağını iki faktör belirleyecek; birincisi kendi gücümüz ve Ukraynalıların soğukkanlılığı, ikincisi ortaklarımızın gücü ve koordinasyonu." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda toplum ve devlet olarak maksimum etkililik sergilemeleri gerektiğini aktaran Kuleba, Ukrayna halkını panik yapmamaya ve özellikle bilgi alanında provokasyonlara gelmemeye çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler
Ekonomi

Dolar için ezber bozan formulü açıkladı: Bu yapılırsa dolar 1 liraya geriler

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, son günlerde artış gösteren dolar kurunun nasıl düşeceğine dair ezber bozan bir çıkışta bulundu...
Dolarda ibre aşağıya döndü!
Ekonomi

Dolarda ibre aşağıya döndü!

Dolar haftaya 11.17 liradan başladı. Sabah saatlerinde 11.06 liraya geriledi

Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar
Yaşam

Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar

Usta oyuncu Necla Nazır geçtiğimiz aylarda Emirgan'da bulunan evini satışa çıkarmıştı. Nazır,3 milyon dolar istediği evi üzerinden bilgileri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay