İki efsane karşılaştı!
UFC kafes dövüşünün efsane isimlerinden Khabib Nurmagomedov ile Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kafa kafaya geldiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Harika bir kariyerin ardından emekli olan ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yla bir araya geldi. Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin çektikleri video sosyal medyada gündeme oturdu.
"İşini yapmaya devam et şampiyon"
Ronaldo'yla kafa kafaya geldikleri anı Khabib, "O şimdiye kadarkilerin en iyisi. İşini yapmaya devam et şampiyon, dünyadaki milyonlarca insana ilham veriyorsun" notuyla paylaştı.