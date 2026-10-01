İki doz ölümcül ilaç verildi, ölmedi: İnfaz son anda durduruldu

Dünyaya adalet ve hukuk dersi vermeye kalkan ABD, cezaevlerindeki liyakatsizlik ve yöntemsizlik skandallarıyla çatırdamaya devam ediyor. Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği kan donduran cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılan 50 yaşındaki Christa Gail Pike’ın infazı tam bir tiyatroya dönüştü.

ABD’de 31 yıl önce işlediği cinayetten dolayı cezaevinde olan ve yıllar sonra idam cezasına mahkum edilen kadın infaz girişiminden sağ kurtuldu.

ABD’nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olan ve yıllar sonra idam cezasına çarptırılan Christa Gail Pike, iki doz ölümcül enjeksiyondan sağ kurtuldu. Durumun ardından eyalet yetkilileri infazı askıya alırken, Pike’ı tıbbi bakım için hastaneye sevk etti.

Avukatlarının açıklamasına göre, ölümcül ilaç olan pentobarbitalin iki şırıngasının verilmiş olmasına rağmen Pike bilincini kaybetmedi ve kalp atışları normal seyretti. Çarşamba gecesi yapılan açıklamada, kadının tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldüğü ve durumunun belirsiz olduğu belirtildi.

18 yaşında işlediği cinayet nedeniyle idama mahkum edilen 50 yaşındaki Pike'ın infazı gerçekleşmiş olsaydı Tennessee eyaletindeki 200 yıldan fazla bir süredir idam edilen ilk kadın olacaktı.

‘BİR BENZERİ YOK’

Tennessean gazetesinin haberine göre, Nashville hapishanesinde tarihi infazı izlemek üzere bulunan görgü tanıkları, Pike'ın ölümcül ilaçlar enjekte edilmeden önce bir ölçüde uyanık olarak tanımlarken, bir ara şarkı bile mırıldandığını aktardı.

Görgü tanıklarına göre Pike, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği gibi bu dünyadan da "sevgi dolu" olarak ayrılacağını söyledi. Kendisine nefret besleyenlere sevgi duyduğunu belirten Pike, “Özgür olmaya hazırım, bugün mutlu bir gün” şeklinde konuştu.

Pike'a ilk enjeksiyon yapıldıktan yaklaşık bir saat sonra, saat 20:30 civarında ikinci ölümcül doz ilaç enjekte edildi ve yaklaşık 20 dakika sonra görgü tanıklarından olay yerinden ayrılmaları istendi.

Olay yerinde bulunan medya mensuplarına göre, hükümlü katilin tüm süre boyunca nefes alışverişi duyulabiliyordu.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi’nin yönetici direktörü Robin Maher olayla ilgili yaptığı yorumda, “Bu olay, bugüne kadar gördüklerimizin en kötüsü ve modern çağdaki diğer başarısız infazlardan hiçbirine benzemiyor. Bunun emsali yok” ifadelerini kullandı.

TÜM İNFAZLAR DURDURULDU

Haber kaynağının bildirdiğine göre, avukatları yaptıkları açıklamada, "Tennessee eyaleti bu gece bir kez daha yasal bir infazı gerçekleştirmekte başarısız oldu" dedi.

Ancak Tennessee Cezaevi Departmanı, başarısızlıkla sonuçlanan infaz sırasında tüm protokollere uyulduğunu belirtti.

Tennessee Valisi Bill Lee, neler olup bittiğine dair tam ve bağımsız bir inceleme yapılması çağrısında bulundu ve 2026 yılı sonuna kadar eyalette planlanan son infazı da şimdilik iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Pike, Ocak 1995'te yaşadığı bir kıskançlık krizi sonucu erkek arkadaşı Tadaryl Shipp (17) ve arkadaşı Shadolla Peterson (18) ile birlikte Colleen Slemmer'ı (19), Tennessee Üniversitesi'nin Knoxville kampüsünün tenha bir bölgesine götürerek vahşice işkence edip öldürdü.

Pike, 1996'daki yargılamasının ardından ölüm cezasına çarptırılırken, Shipp o sırada reşit olmadığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve Peterson ise ikili aleyhine ifade verdikten sonra suç ortağı olmaktan dolayı şartlı tahliye aldı.

Pike'ın avukatları, valiliğe sunulan 226 sayfalık af başvurusunda müvekkillerinin çocukluk yıllarında ağır ihmal, şiddet ve cinsel istismara maruz bırakıldığını, cezaevi sürecinde ise bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu teşhisleri aldığını anlattı. Suçun işlendiği yaştan bu yana geçen sürede müvekkillerinin durumunun değiştiğini belirten avukatlar, cezanın şartlı tahliye imkanı bulunmayan ömür boyu hapse çevrilmesini istedi.

ABD genelinde kadın mahkumlara yönelik idam kararlarının uygulanması oldukça düşük bir orana sahip. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi (DPIC) verilerine göre, Yüksek Mahkemenin 1976'da idam cezasının önünü açmasından bu yana infaz edilen bin 683 kişinin 18'ini kadınlar oluşturuyor.

Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre, Tennessee'de idam edilen son kadın, cinayete yardım etmekle suçlanan ve 1820'de asılarak idam edilen Martin Eve'di.