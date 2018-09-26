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İki devlet tek silah! Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirdi

ASELSAN'ın lazer güdüm kitinin, Azerbaycan milli mühimmatına başarıyla entegre edildiği bildirildi. Yıl sonuna kadar Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, lazer güdüm kiti bulunan mühimmatlarla test atışları yapması bekleniyor.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:13
İki devlet tek silah! Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirdi

ASELSAN tarafından üretilen lazer güdüm kiti, Azerbaycan'ın geliştirdiği milli mühimmata başarıyla entegre edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) çeşitli Türk savunma sanayisi ürünleri sergileniyor.

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı standında ise ülkede geliştirilen milli mühimmat ve ona entegre edilen ASELSAN'ın lazer güdüm kiti birlikte tanıtılıyor.

ASELSAN Uluslararası İş Geliştirme Sorumlusu Erdem Can Özdemir, yaptığı açıklamada, şirketin uzun zamandır dost ve müttefik Azerbaycan'a destek sağladığını, ülkedeki faaliyetlerin geçmişinin 1997'ye kadar uzandığını söyledi.

Lazer güdüm kiti ile ilgili çalışmaların başlangıcının ise geçen yıl İstanbul'da düzenlenen 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na dayandığını belirten Özdemir, fuarda Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ile ASELSAN arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bu kapsamda teknik ekiplerin karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Özdemir, sonrasında Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığına bağlı Bilimsel Araştırmalar Enstitüsünün geliştirdiği mühimmatlara ASELSAN'ın ürettiği lazer güdüm kitinin entegrasyonu çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gelinen noktada lazer güdüm kiti entegrasyonunun başarıyla tamamlandığını aktaran Özdemir, "2018'in sonuna kadar Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının bu bombaları lazer güdüm kitiyle atacağı test atışlarının gerçekleştirilmesini ümit ediyoruz" dedi.

MÜHİMMAT HEDEFE HASSAS ŞEKİLDE ULAŞIYOR

Lazer güdüm kitine ilişkin de bilgiler veren Özdemir, savaş uçaklarının kilitlendikleri noktalara bıraktıkları bombaların lazer işaretlemesi sayesinde hedefe hassas şekilde ulaştığını söyledi.

Mühimmatın ucuna ve arka kısmına eklenen sistemler sayesinde mühimmatların tabiri caizse "akıllı" hale geldiğini vurgulayan Özdemir, "Savaş uçağında bulunan bir hedefleme podu veya yerden piyade desteğiyle yapılan lazer işaretlemesi sonucu bomba hedefini hassas şekilde bulmaktadır." diye konuştu.

YENİ ÜLKELER İÇİN GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Özdemir, Lazer Güdüm Kiti Projesi'nin ASELSAN'da 2013'te başladığını, geliştirilmesi ve Türk Hava Kuvvetlerinde sertifiye şekilde kullanılmaya başlanmasının ise 2015 yılına karşılık geldiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan lazer güdüm kitinin operasyonel anlamda önemli katkılar verdiğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kuvvetleri dışında da muhtelif dost ve müttefik ülkelerde lazer güdüm kitinin ilgili ülkelerin hava kuvvetlerinde kullanılmasına yönelik girişimlerimiz sürüyor. Bu konudaki çalışmalarımızın yakın bir zamanda eminim meyvelerini verecektir."

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 13:13
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