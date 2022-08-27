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Spor İki dev yine karşı karşıya... 2. Abdülkerim Bardakcı vakası!
Spor

İki dev yine karşı karşıya... 2. Abdülkerim Bardakcı vakası!

Süper Lig'de 2022/23 sezonuna 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hedef doğrultusunda kadrosuna birçok önemli takviye yapmıştı. Zaman zaman transferde karşı karşıya gelen iki dev kulüp, son olarak Abdülkerim Bardakcı için yarışa girmişti. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin istediği stoper, kararını sarı - kırmızılı takımdan yana kullanmıştı. İki kulüp, bu kez başka bir savunma oyuncusu Leo Ortiz için karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 15:35:00 -
İki dev yine karşı karşıya... 2. Abdülkerim Bardakcı vakası!

Süper Lig'de 2022/23 sezonuna 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu hedef doğrultusunda kadrosuna birçok önemli takviye yapmıştı. Zaman zaman transferde karşı karşıya gelen iki dev kulüp, son olarak Abdülkerim Bardakcı için yarışa girmişti. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin istediği stoper, kararını sarı - kırmızılı takımdan yana kullanmıştı. İki kulüp, bu kez başka bir savunma oyuncusu Leo Ortiz için karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de yeni sezona büyük bir coşkuyla giren iki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrolarına birçok oyuncu takviyesi yapan ve rotasyonunu genişleten her iki kulüp, son olarak Abdülkerim Bardakcı transferinde karşı karşıya gelmişti. Oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda Fenerbahçe masadan kalkmış ve Galatasaray transferi bitirmişti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SONRASI YENİ DERBİ

Galatasaray ve Fenerbahçe, Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından bir isim için daha karşı karşıya...

Sarının lacivert tarafı şu ana kadar 11 oyuncuyu kadrosuna katarken, kırmızı tarafı 8 futbolcuya imza attırdı. Takviyelerini sürdürmek isteyen iki dev kulübün ortak hedefi olan yıldız isim ortaya çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Brezilya Ligi takımlarından Bragantino'da top koşturan savunma oyuncusu Leo Ortiz için kıyasıya bir yarış halinde olduğu öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, yeni transfer Gustavo Henrique'den istenen verim alınamaması ve Attila Szalai'nin satılma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Galatasaray ise savunma hattındaki problemi çözmek ve Victor Nelsson'un olası satışına karşın Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyor. İki kulübün de transferde şanslarının eşit olduğu belirtilirken, Bragantino'nun istediği bonservis bedeli de belli oldu.

Brezilya temsilcisi, Leo Ortiz için Galatasaray ve Fenerbahçe'den 6 milyon euro'luk bir bonservis istediği ifade edildi.

Öte yandan oyuncunun Brezilya Milli Takımı'nda forma giyebilmek için Avrupa'da boy göstermek istediği aktarıldı.

 

 

 

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