Sonunda bu da oldu: 'Canlı' kıyafet diktiler!

Ortaya çıkan malzeme, geleneksel pamuklu kumaştan daha yoğun ve daha az lifli bir yapıya sahip. Çalışmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise malzemenin taşıyıcı yapısında sentetik bir ağ ya da destek kullanılmaması. Tekstil ürününün iskeletini doğrudan mantarın oluşturduğu ağ yapısı meydana getiriyor. Haberler Dünya 10 Ağustos 2026 - 12:51 Ne pamuk, ne keten! Bu elbise resmen "canlı": Mantardan diktiler Bilim insanları, tırtıllarda yaşayan Cordyceps militaris adlı mantarı kullanarak kendi kendini onarabilen biyolojik bir tekstil malzemesi geliştirdi. Araştırmacılar bu malzemeden bir elbise de üretti. Ensonhaber Ensonhaber Ne pamuk, ne keten! Bu elbise resmen Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin Kaynak ekle Bilim dünyasında dikkat çeken yeni bir çalışma, geleceğin kıyafetlerinin nasıl üretilebileceğine dair fikir yarattı. Çin Bilimler Akademisi'nden Li Ke ve ekibinin yürüttüğü araştırmada, tırtıllarda parazit olarak yaşayan Cordyceps militaris mantarından canlı bir tekstil malzemesi geliştirildi. Hakemli bilimsel dergi Science Advances'ta yayımlanan çalışmaya göre ortaya çıkan malzeme, hasar gördüğünde belirli koşullar altında kendi kendini onarabiliyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri malzemeyi kullanarak bir elbise de tasarladı. Ancak "canlı elbise" henüz insanlar tarafından giyilmedi. The Last of Us'taki mantarla akraba Araştırmanın en dikkat çekici taraflarından biri kullanılan mantarın adı. Cordyceps türü mantarlar, The Last of Us oyun ve dizisinde insanları enfekte ederek zombiye dönüştüren organizmalar olarak kurgulanıyor. Gerçek dünyada ise durum oldukça farklı. Araştırmada kullanılan Cordyceps militaris, insanlar için The Last of Us'taki gibi bir tehdit oluşturmuyor. Bilim insanları bu mantarın özelliklerinden yararlanarak farklı kullanım alanlarına sahip, biyolojik temelli bir tekstil geliştirmeyi amaçladı. Mantardan dikildi Araştırmacılar önce mantarı sıvı bir ortamda küçük küresel parçacıklar halinde yetiştirdi. Daha sonra bu parçacıkları temizleyerek kalıplara yerleştirdi. Parçacıklar zaman içinde birbirine tutunarak tek parça bir tabaka oluşturdu. Malzemenin daha esnek hale gelmesi için gliserol kullanıldı. Böylece mantarın doğal olarak sert olan yapısı yumuşatıldı. Ortaya çıkan malzeme, geleneksel pamuklu kumaştan daha yoğun ve daha az lifli bir yapıya sahip. Çalışmada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise malzemenin taşıyıcı yapısında sentetik bir ağ ya da destek kullanılmaması. Tekstil ürününün iskeletini doğrudan mantarın oluşturduğu ağ yapısı meydana getiriyor. Rengini canlı organizmalar veriyor Bilim insanları yalnızca kumaşın kendisini değil, rengini de biyolojik yöntemlerle oluşturdu. Turuncu, mavi ve mor pigmentler üretecek şekilde genetik olarak değiştirilmiş maya hücreleri kullanılarak malzemeye renk kazandırıldı.