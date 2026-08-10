TÜRGEV’in, 30 yıllık tecrübesi tek çatıda: Yeni nesil dijital platform hizmette!

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre vakıf, kurumsal yayınlarını, dijital hizmetlerini ve uluslararası içerik altyapısını yenilenen dijital platformunda tek çatı altında topladı. Kuruluşundan bu yana genç kızların eğitim hayatına yurt, burs ve eğitim programlarıyla destek veren TÜRGEV, bugüne kadar 80 bini aşkın yurt hizmeti ve 16 bini aşkın burs desteği sağladı. 40 bini aşkın mezunuyla eğitim ağı oluşturan vakıf, "TÜRGEV Aktüel" başta olmak üzere haber, analiz, video ve podcast içeriklerini de yeni platformunda erişime açtı.