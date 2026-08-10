TÜRGEV’in, 30 yıllık tecrübesi tek çatıda: Yeni nesil dijital platform hizmette!

Yenilenen altyapıyla yurt ve burs başvurularının daha hızlı gerçekleştirilmesi sağlanırken gençler ve aileler için güvenilir içeriklerin bir arada sunulması hedefleniyor. Açıklamada, son yıllarda uluslararası öğrenci ağını Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya ve Afrika'ya genişleten TÜRGEV'in Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinde de daha aktif rol aldığı belirtildi. Güçlendirilen İngilizce platformla vakfın çalışmaları, yayınları ve kurumsal içerikleri uluslararası üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının erişimine sunuluyor.