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Gündem İki bakanlık birden harekete geçti! Hastane magandalarına hapis cezası yolda
Gündem

İki bakanlık birden harekete geçti! Hastane magandalarına hapis cezası yolda

Sağlık personeline şiddete caydırıcı cezalar verilmesine yönelik talepler karşılık buluyor. Özellikle hapis cezasının para cezasına çevrilebilmesi uygulamasına son verileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 09:02:00 -
İki bakanlık birden harekete geçti! Hastane magandalarına hapis cezası yolda

Sağlıkta son günlerde artan şiddet olaylarına karşı Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yeni kanuni düzenleme hazırlanıyor.

Sağlıkta şiddet konusundaki hapis cezalarının paraya çevrilmesinin önüne geçecek şekilde düzenleme yapılacak. Mevcut düzenlemeye göre, sağlık personelini kasten yaralama suçunun 3 yıla kadar cezası bulunuyor.

Fakat iyi hâl ve infaz rejimi uygulaması gibi faktörlerle failler en fazla 6 ay hapis cezası alıyor ve bu ceza, para cezasına çevrilebiliyor.

Yeni yapılacak düzenlemeyle şiddet uygulayanlara verilen cezanın paraya çevrilmesinin önüne geçilmesi ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulamasına son verilmesi amaçlanıyor.

Tazminat davalarına da çözüm

Ayrıca doktor hatalarını gerekçe göstererek son dönemde artan tazminat davalarına da çözüm getiriliyor. Hâkim ve savcıların verdikleri kararlar sebebiyle sadece devlet aleyhine tazminat davası açılabilmesine benzer bir uygulama doktorlar için de getirilecek. Doktor hatası iddiasıyla açılacak tazminat davalarının ‘Kesin Adli Tıp Raporu’ şartına bağlanması da tartışılan formüller arasında.

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Yorumlar

Kocasolak

Ne hapis ne para cezası tek başına YETERLİ olamaz. Her iki ceza da aynı anda ve YÜKSEK oranda verilmeli.
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salihli

sadece sağlık çalışanları insan değil. tüm şiddet aynı kabul edilmeli. asıl doktor şiddetine uğrayan hastalar onların hakkı neden savunulmaz. doktorlar iyice şımartıldı. hiç düşündünüz mü; neden özel doktorlara saldırı olmaz. çünkü onlar kutsadıkları para hürmetine hastasına insan muamele yapar. ama resmi doktorlar eğer rüşvet veya torpilin yoksa vay haline, allah şerlerinden emin eylesin.
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