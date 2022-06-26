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Yerel İki ayyaş, Erdoğan'a hakaret etti, cevabı vatandaşlar verdi
Yerel

İki ayyaş, Erdoğan'a hakaret etti, cevabı vatandaşlar verdi

Tekirdağ'da alkollü oldukları belirtilen iki kardeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Çevredeki vatandaşlar, iki ayyaşa haddini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 08:10:00 - 2022-06-26 10:17:08
İki ayyaş, Erdoğan'a hakaret etti, cevabı vatandaşlar verdi

Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinde geldikleri motosikleti park eden ve alkollü oldukları ileri sürülen B.T. ile kardeşi D.T. arasında motosikleti kimin kullanacağı konusunda tartışma çıktı.

Kardeşlerden biri motosiklete binerken, diğeri ise motosikletten inip bir anda sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmeye başladı.

Daha sonra motosiklete binen iki kardeş hareket ederken, bir vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tekrar motosikletten inen kardeşlerden birinin, tepki gösteren vatandaşa saldırması üzerine çevredeki diğer vatandaşlar da olaya dahil oldu.

Duruma tepki gösteren kalabalık, iki kardeşi tekme- tokat dövdü. Daha sonra araya giren bazı vatandaşlar, ayyaş kardeşleri bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, B.T. ile kardeşi D.T.'yi gözaltına aldı. B.T. ile kardeşi D.T. hakkında savcının talimatıyla, 'Cumhurbaşkanına hakaret', ‘alkollü araç kullanma’ ve 'Toplumun huzurunu bozma' suçlarından işlem başlatıldı. İki kardeşin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Yorumlar

Nur

Ellerinize sağlık

osmanlı

GARDAŞLARIM ELİNİZE SAĞLIK İYİ BENZETTİNİZ ONUN BUNUN EVLATLARINI. KÖPEKLERE BAK SEN ŞİMDİ GÖRSÜNLER SONLARINI TIPASI YİYEN FIRLAMIŞLAR İYİ BAKIN SONUNUZ. ÖLÜMÜNE REİS ÖLÜMÜNE
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