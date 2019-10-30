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Ekonomi

İki aylık için şartlar var

Murat Özdamar, iki aylık alma konusuna ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

2019-10-30 11:45:00 -
İki aylık için şartlar var

Soru: Benim eşim 2007 tarihinde vefat etti. Eşimden SSK dul maaşı alıyorum. İki ay önce vefat eden Bağ-Kur emeklisi babamdan da maaş alma hakkım var mı? Cemile S.

Cevap: Sigorta statüsü farklı olması şartıyla 1.10.2008 tarihinden önce de dul veya yetim aylığı bağlanmış ise iki aylık almak mümkün. Yine  ölen eş veya ölen anne-babadan biri Emekli Sandığı aylığı alıyor ise ölüm tarihine bakılmadan iki maaş ödenir. Sizin eşinizin ve babanızın sigorta statüsü farklı. Ayrıca size dul maaşı da 1.10.2008 öncesi bağlanmış. Buna göre babanızdan da yetim aylığı bağlanır. Yetim aylığı için babanızın Bağkur dosyasının bulunduğu SGK Müdürlüğüne yazılı başvuru yapınız.

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