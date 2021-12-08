İki ay önceden bilmişlerdi! Dünya Altın Konseyinden altın tahmini

Dünya Altın Konseyi, ekim ayında yayımlanan raporda altın fiyatlarındaki yükselişe işaret etmişti. Dünya Altın Konseyi Başkanı Juan Carlos Artigas, altın fiyatları ile ilgili iddiasını açıkladı.

Konseyin küresel araştırma başkanı Juan Carlos Artigas, piyasalardaki son duruma ilişkin konuştu.

Artigas, Kovid-19 sebebiyle uygulanan maliye ve para politikaları dolayısıyla enflasyonun sürme riskinin olduğunu ifade ederek, enflasyondan korunma aracı olarak altının öne çıktığını ileri sürdü.

Emlak365.com'un haberine göre; konsey başkanı Artigas diğer emtialara göre külçe altının performansının daha iyi olacağını iddia ederek enflasyonist döngünün altın fiyatlarını yukarıya doğru iteceğini ileri sürdü.

Artigas, Merkez Bankalarının yükselen enflasyon sebebi ile mecburen altın varlıklarını arttıracağını öne sürerek bütün koşulların altın fiyatları için uygun zemini işaret ettiğini iddia etti.