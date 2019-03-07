İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.07 Mart 2019 Perşembe 11:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme iişkin açıklamalarda bulunan Oktay vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir haberin duyurusunu da yaptı.
Elektrik, su, doğalgaz fesih işlemleri e-devletten yapılacak
Oktay, vatandaşların müdürlüklere giderek zaman kaybı yaşadığı elektrik,su ve doğalgaz aboneliklerinin fesih işlemlerinin iki ay içerisinde e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.
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