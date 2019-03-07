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İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:28
İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme iişkin açıklamalarda bulunan Oktay vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir haberin duyurusunu da yaptı.

Elektrik, su, doğalgaz fesih işlemleri e-devletten yapılacak

Oktay, vatandaşların müdürlüklere giderek zaman kaybı yaşadığı elektrik,su ve doğalgaz aboneliklerinin fesih işlemlerinin iki ay içerisinde e-devlet üzerinden yapılabileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:28
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. faturalar

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  • emin.kocakemin.kocak1 sa önce
    elektririk su doğalgaz geçim şartlarımızı çok zorlaştırıyor lütfen üçretlerdefaturalarda indirim yapalım

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