İki Avrupa ülkesinde yasaklar öncesi aşı kuyruğu

Avrupa'da aşılanma oranı en düşük olan ülkelerden ikisi olan Almanya ve Avusturya, kışa hazırlanırken koronavirüs vakalarında görülen yeni artış dalgasının merkezinde yer alıyor.

Almanya Sağlık Bakanlığı, salı günü 436 bin kişinin aşı olduğunu açıkladı. Bu kişilerin 300 binine ise destekleyici doz vuruldu. Böylece son üç ayın en yüksek aşılanma sayısına ulaşılırken ülke genelinde aşılama merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

Avusturya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i ve Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 68'i aşılarını tamamlamış durumda. İki ülke de Hollanda ve koronavirüs salgının ilk zamanlarında virüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İspanya gibi ülkelerin oldukça gerisinde.

Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Başbakan Kiryakos Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece Kovid-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.

Miçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.

İş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kamu sektörü ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidileceğini belirten Miçotakis, tedbirlere uymayanların tespit edilmesi için denetimlerin de artırılacağını kaydetti.