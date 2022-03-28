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Dünya İki Avrupa ülkesi arasında "Rusya" krizi: Bedeli çok ağır olacak
Dünya

İki Avrupa ülkesi arasında "Rusya" krizi: Bedeli çok ağır olacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Macaristan'ı "Rusya" konusundaki politikaları nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Macaristan'ın Ukrayna'yı desteklemediğini ve Rusya'ya karşı herhangi bir adım atmadığını belirten Duda, "Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak" dedi. Macaristan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 16:56:00 -
İki Avrupa ülkesi arasında "Rusya" krizi: Bedeli çok ağır olacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Macaristan'ı, Ukrayna'yı desteklemediği ve Rusya'ya karşı adım atmadığı için eleştirerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı, binlerce sivilin ölümü ve uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil eden bombalamalar göz önünde bulundurulduğunda, Macaristan'ın yaklaşımını anlamak benim için zor. Bu politikanın, Macaristan'a bedeli çok ağır olacak." ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Macaristan'dan ülkesine silah geçişine izin verilmesi ve Rusya'ya yönelik doğal gaz ve petrol yaptırımlarını destekleme talebini reddetmişti.

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Macaristan'dan, Rusya'ya enerji yaptırımlarına destek vermesi ve Ukrayna'ya silah sevkiyatına izin vermesini talep ettiğini, ama Macaristan'ın çıkarlarına ters olduğu için Başbakan Orban'ın bu talepleri reddettiğini söylemişti.

Macaristan'a doğal gaz ve petrolün büyük bir kısmının Rusya'dan geldiğine, ülkede hanelerin yüzde 85'inin doğal gazla ısındığına dikkati çeken Havasi, ülkesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarına karşı çıkacağını kaydetmişti.

Zelenskiy, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik tutumuna tepki göstermiş ve Macar hükümetinden ülkesine destek vermesini istemişti.

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