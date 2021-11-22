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Yerel İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı!
Yerel

İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araç, iki bisiklet sürücüsüne çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüleri hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 01:01:00 -
İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari aracın önünde giden iki bisiklet sürücüsüne çarpması sonucu yaşanan kazada bisikletlerdeki iki kişi hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası bariyerlere çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra deniz kenarında jandarma tarafından bulunup gözaltına alınan sürücü korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

İki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi

Kaza bugün saat 20.30 sıralarında Alanya ilçesine bağlı İncekum mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat'tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki 07 LKV 76 plakalı ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu. Sürücünün korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Bisikletteki iki kişinin sabah saatlerinde bisikletleriyle gittikleri Manavgat ilçesinden dönmek için yine bisikletleriyle yola çıktığı öğrenildi.

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