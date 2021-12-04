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Yerel İki araç sürüye çarptı! Koyunlar telef oldu
Yerel

İki araç sürüye çarptı! Koyunlar telef oldu

Aksaray-Konya karayolunda 2 otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 5 koyun telef olurken araçlarda büyük çapta maddi hasar oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 19:33:00 -
İki araç sürüye çarptı! Koyunlar telef oldu

Aksaray’da karayolunda seyreden 2 otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 koyun telef olurken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Murat Ö. idaresindeki 68 ABK 964 plakalı Volkswagen marka otomobil ve yine aynı yönde seyreden İbrahim G. yönetimindeki 68 ACG 846 Plakalı BMV marka otomobil yola aniden çıkan koyun sürüsüne çarptı.

5 koyun telef oldu

Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 5 koyunun telef olduğu tespit edilirken, yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Karayolları ekipleri olay yerine gelerek yol temizleme çalışması yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Telef olan koyunlar yol kenarına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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