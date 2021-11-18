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Yerel İki araç birbirine girdi! Yaralılar var
Yerel

İki araç birbirine girdi! Yaralılar var

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 16:01:00 -
İki araç birbirine girdi! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan Kamber Mavi idaresindeki 02 DB 012 plakalı Toyota marka kamyonet ile aynı istikamete giden Emre Atmaca idaresindeki 44 FB 259 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Çatalağaç mevkiinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Emre Atmaca ve araçta bulunan Nurcan Bahar, Ayşe Fatma Atmaca ve Bilal Atmaca yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi ile Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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