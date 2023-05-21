  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Asgari ücret yeni rekorunu kıracak!

Ahmet Hakan'dan bomba "Babacan" iddiası! Şimdiden Reis'e... Bu nasıl iş yahu

Şahan Gökbakar ve Tanju Özcan’dan büyük edepsizlik! Oy kullanan bir Suriyeliye ağır küfür ettiler

Petrol fiyatlarında dalga! Benzin ve motorine zam var mı? Araç sahipleri: Akaryakıt, motorin fiyatları, fiyatlarındaki son durum

"Çok önemli bir isimle görüştüm" deyip duyurdu! Sinan Oğan o kararı verecek! Aliyev detayı tam bomba

Kalp krizi geçiren Savcı Sayan'dan haber ver

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarı! Az önce duyurdu: Altın için '28 Mayıs alarmı'! Tahmini olay oldu

Zelenskiy’nin Arap Birliği şovu

Cumhuriyet yazarından tarihi Erdoğan itirafı! Reis, bu hatunun canını çok fena sıkmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Gereken dersi alacaklar!
Sosyal Medya İki ailenin taşlı, sopalı, silahlı kavgası kamerada!
Sosyal Medya

İki ailenin taşlı, sopalı, silahlı kavgası kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-05-21 19:17:00 -
İki ailenin taşlı, sopalı, silahlı kavgası kamerada!

Şanlıurfa'da iki ailenin taşlı, sopalı, silahlı arazi kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 ailenin karıştığı taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, İlçeye bağlı Gürakar Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada her 2 aileden toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında silah mermilerinin de isabet ettiği kişilerin olduğu öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine Kırsal Mahalleye çok sayıda Jandarma ve 112 Acil Ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma Hastane çevresinde ve Mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılardan bazıları Şanlıurfa’da bulunan değişik hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23