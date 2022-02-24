İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.00 sıralarında iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada S.Ö., pompalı tüfekle Tarık Tanaç'a ateş etti. Tanaç kanlar içinde yere yığılırken, olaya karışan 6 kişi de darp neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Tarık Tanaç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ise kimliği belirsiz şüpheliler tarafından mahalledeki 2 ev kundaklandı. Evlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında 2 evde de kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Evlerde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.