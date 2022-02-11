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Yerel İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü
Yerel

İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 23:04:00 -
İki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Artuklu'nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

2 kişi hayatını kaybetti

Kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan 1'inin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölü sayısı 2'ye yükselirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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