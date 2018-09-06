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İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgası ölümle sonuçlandı!

Elazığ'da iki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:18
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgası ölümle sonuçlandı!

Elazığ'da hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada aynı aileden bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çöteli köyünde iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

ZANLI YAKALANDI

Kavgada Bedri Özel (65), olay yerinde yaşamını yitirdi, Rahmi ve Abdülkerim Özel yaralandı.

Rahmi Özel, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, Abdülkerim Özel ise Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Av tüfeğiyle ateş ettiği öne sürülen Y.A, jandarma ekiplerince yakalandı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:18
  1. Abdülkerim Özel ise Fırat Üniversitesi Hastanesi
  2. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
  3. hayvan otlatma kavgası
  4. silahlı kavga

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