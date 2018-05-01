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IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor

Mobilya ve ev aksesuarı mağazaları zinciri IKEA, Türkiye’de 6’ncı, İstanbul’daki 3’üncü mağazasını Cuma günü Kartal’da bulunan Anatolium Marmara’da hizmete açıyor.

01 Mayıs 2018 Salı 12:05
IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor

25 bin m2 büyüklüğündeki IKEA Kartal’da doğrudan ve dolaylı yaklaşık 500 kişi çalışacak ve 8 bine yakın ürün satışa sunulacak.

MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Murulu Başkanı Nuri Özsüer, “Maya Grubu olarak dinamik Türkiye ekonomisinin potansiyeline güveniyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:05
  1. MAYA Holding
  2. IKEA
  3. Kartal
  4. IKEA Türkiye Yönetim Murulu Başkanı Nuri Özsüer

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