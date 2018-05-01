IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
Mobilya ve ev aksesuarı mağazaları zinciri IKEA, Türkiye’de 6’ncı, İstanbul’daki 3’üncü mağazasını Cuma günü Kartal’da bulunan Anatolium Marmara’da hizmete açıyor.01 Mayıs 2018 Salı 12:05
25 bin m2 büyüklüğündeki IKEA Kartal’da doğrudan ve dolaylı yaklaşık 500 kişi çalışacak ve 8 bine yakın ürün satışa sunulacak.
MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Murulu Başkanı Nuri Özsüer, “Maya Grubu olarak dinamik Türkiye ekonomisinin potansiyeline güveniyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
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