IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor

25 bin m2 büyüklüğündeki IKEA Kartal’da doğrudan ve dolaylı yaklaşık 500 kişi çalışacak ve 8 bine yakın ürün satışa sunulacak.

MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Murulu Başkanı Nuri Özsüer, “Maya Grubu olarak dinamik Türkiye ekonomisinin potansiyeline güveniyoruz. Bu nedenle yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.