IKBY'den şaka gibi çağrı
IKBY, terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelede Türkiye ile işbirliği yapmak yerine tepki çeken bir çağrıda bulundu. IKBY, PKK'ya karşı operasyona destek vermek yerine, "toprak egemenliğimizi tanıyın" çağrısı yaptı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü Cutyar Adil tarafından yayınlanan açıklamada, Türkiye'nin IKBY bölgesinde yürüttüğü operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Sınır bölgesinde gerçekleşen gelişmelerin dikkatle izlenildiği belirtilen açıklamada, "Olaylar bölgedeki sivillere ve köylülere yönelik can ve mal kaybına neden olmuştur" ifadesine yer verildi. Açıklamada Türkiye'ye Irak Kürt Bölgesel Hükümeti'nin egemenliğine saygı duyulması çağrısında bulunulurken, PKK'ya bölgeyi terk etmesi çağrısı yapıldı.
Sözcü Adil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Cumhuriyeti'ne topraklarımızın egemenliğine saygı duyma çağrısında bulunuyoruz. PKK, Kürdistan Bölgesi'nin sınırlarında kaosa neden olmamak için söz konusu bölgeleri terk etmelidir."