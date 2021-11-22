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Dünya IKBY'de polis ve öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı
Dünya

IKBY'de polis ve öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde bursların arttırılması ile yurtlardaki elektrik ve su yetersizliğini protesto eden üniversite öğrencileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Protesto gösterisinde 18 öğrenci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 19:30:00 -
IKBY'de polis ve öğrenciler arasında arbede: 18 yaralı

Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin protestosuna sert müdahalesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde üniversite öğrencileri, hükümetin öğrencilere verdiği 100 bin dinar (yaklaşık 68 dolar) olan bursun arttırılması ve kaldıkları yurtlardaki elektrik ve su yetersizliğini 2 gündür protesto ediyor. Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencileri, üniversite binasını basınca güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

 

18 öğrenci yaralandı

Güvenlik güçlerinin öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesi sonucu 18 öğrenci yaralandı.

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