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Dünya IKBY parlamentosunda yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
Dünya

IKBY parlamentosunda yangın! Milletvekilleri tahliye edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki parlamento binasının yemekhanesinde yangın çıktı. Bazı IKBY milletvekillerinin dumandan etkilendiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 16:39:00 - 2021-12-01 16:40:39

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentindeki parlamento binasında yangın çıktı. Milletvekillerinin tahliye edildiği olayda, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki parlamento binasının yemekhanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada bulunan milletvekilleri ve memurlar tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bazı IKBY milletvekillerinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı açıklanırken, binada maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

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