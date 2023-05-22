  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya IKBY meclisinde büyük kavga
Dünya

IKBY meclisinde büyük kavga

Yeniakit Publisher
2023-05-22 16:57:00 -

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisinde Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi meclisinde milletvekilleri birbirine girdi.

Yüksek Seçim Komisyonu'nun faaliyetlerinin görüşüldüğü meclis oturumunda Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki partinin milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Masadaki eşyaların fırlatılması nedeniyle bazı milletvekilleri ve gazeteciler hafif yaralandı.

Kavganın ardından oturumun bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23