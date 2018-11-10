İİT'den Somali'deki terör saldırısına kınama

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatın şiddet ve terör eylemlerinin hiçbir şeklini kabul etmediğini ve kınadığını belirterek, bu saldırıların Somali'nin güvenlik ve istikrarını sarsmayı hedeflediğini vurguladı.

İİT'nin, terörle mücadelede Somali hükümetinin yanında olduğunu kaydeden Useymin, Somali'nin bu sıkıntılı dönemin üstesinden gelerek yeniden istikrar ve kalkınmayı sağlayacağı konusunda güveninin tam olduğunu aktardı.

Öte yandan Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursel Şeyh de Mogadişu devlet radyosunda yayımlanan açıklamasında, saldırıların, savunmasız vatandaşların ikamet ettiği bir oteli hedef alan terör eylemi olduğunu söyledi.

Emniyet güçleriyle işbirliği çağrısı

Bu gibi saldırıların Somali hükümetini terörle mücadeleden alıkoyamayacağına dikkati çeken Mursel Şeyh, Somali halkına, emniyet güçleriyle iş birliği yapmaları ve savunmasız vatandaşları hedef alan teröristlere karşı aynı mesafede durmaları yönünde çağrıda bulundu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otelin hedef alındığı bombalı saldırılarda 9'u Şebab örgütü militanı 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Şebab örgütü, kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu.