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İİT, Netanyahu'nun açıklamasını kınadı

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısında kabul edilen karar tasarısında, Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vaadi şiddetle kınandı- İİT ülkeleri, başta BM olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'i tüm yasa dışı tedbirlerini sonlandırmaya mecbur kılmasını istedi- İİT kararında, üye ülkelerden Filistin meselesi ve İsrail'in ihlallerini bu hafta New York'ta başlayacak 74. BM Genel Kurulunda gündeme getirmeleri çağrısı yapıldı

15 Eylül 2019 Pazar 20:54
İİT, Netanyahu'nun açıklamasını kınadı

CİDDE/ANKARA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vaadini kınayarak, başta BM olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'i tüm yasa dışı tedbirlerini durdurmaya zorlamasını istedi.

İİT ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" vaadini görüşmek üzere Cidde kentinde yaptıkları olağanüstü toplantıda sunulan karar tasarısı kabul edildi.

Kararda, Netanyahu’nun "Ürdün Vadisi'nin tamamında, Ölü Denizin kuzeyinde ve işgal altındaki yerleşimlerde İsrail'in egemenliğinin tatbik edileceği" şeklindeki açıklamaları mutlak şekilde reddedildi ve şiddetle kınandı.

İsrail hükümetinin sömürgeci politikalarının sonucundan sorumlu tutulduğu belirtilen metinde, İİT'nin BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu, uluslararası mahkemeler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarda gerekli adımların başlatılması dahil, siyasi ve hukuki tedbirleri alarak bu saldırgan açıklamanın karşısında sağlam tutumunu sürdürme kararlılığı ifade edildi.

İİT kararında, üye ülkelerden Filistin meselesi ve İsrail'in ihlallerini bu hafta New York'ta başlayacak 74. BM Genel Kurulunda gündeme getirmeleri istendi.

Kararda, başta BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu olmak üzere uluslararası topluma, bu yasa dışı açıklamayı reddetme ve kınama, İsrail’i yasa dışı tedbirlerini sonlandırmaya mecbur kılma ve bu tedbirleri hükümsüz ilan etmek suretiyle sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Filistin'in, İsrail'in Filistin halkına yönelik suçlarından dolayı hesap vermesine yönelik girişimlerine destek beyan edilen kararda, üye ülkelere Filistin'le ilgili uluslararası organlar nezdindeki girişimlerinin başarısı için gerekli tüm siyasi, hukuki, teknik ve maddi yardımı sağlaması çağrısında bulunuldu.

Kararda, İsrail'in işgale son vermedikçe ve işgal altındaki Filistin topraklarından 1967 sınırlarına çekilmedikçe Orta Doğu'da barış ve güvenliğe ulaşılmayacağı vurgulandı.

Filistin'in 1967 sınırlarında bir Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalarına destek verilen kararda, henüz Filistin Devletini tanımayan ülkelere bunu yapmaları çağrısı yer aldı.

Kararda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Şubat 2018’de BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirdiği girişime tekrar destek belirtildi.

Kararda, ayrıca, Filistin sorunun çözümü için muteber ve belirli bir takvim içinde çok taraflı siyasi bir süreç başlatılması için uluslararası toplumla birlikte çalışma kararlılığı ifade edildi.

İsrail'in Filistin'de işgal altındaki bölgelerde uyguladığı sömürgeci politikalarının, uygulamalarının ve planlarıyla Filistin ve Kudüs'ün nüfus yapısını değiştirme girişimlerinin kınandığı kararda, bunların uluslararası barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit eden suçlar olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 20:54
  1. Cidde
  2. İİT
  3. İsrail
  4. karar tasarısı
  5. kınama
  6. Netanyahu
  7. Ürdün Vadisi

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