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Gündem II. Mahmud'un salgınlarla mücadele yöntemi şaşırtıyor
Gündem

II. Mahmud'un salgınlarla mücadele yöntemi şaşırtıyor

Bugün koronavirüs salgınında önlemlere uymayanlar Osmanlı döneminde de vardı. Padişah II. Mahmud salgın hastalıklara karşı aldığı önlemlerle belki de devletin ömrünü uzattı. Karantinaya uymayanlara gerektiğinde idam cezası bile verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 01:43:00 - 2020-10-23 01:48:59
II. Mahmud'un salgınlarla mücadele yöntemi şaşırtıyor

Türk tarihinde yer edinen liderlerden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 30. padişahı Sultan II. Mahmud 1808 - 1839 yılları arasında hüküm sürdüğü sırada ortaya çıkan salgın hastalıklarla başarılı bir şekilde mücadele etti. Koronavirüs salgınına karşı aldırış etmeyen bazı insanlar o dönemde de vardı.

II. Mahmud Türkiye'nin modern mânâda ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi kurdurarak karantina adası oluşturan ve karantinanın faydaları konusunda ahâlîyi bilgilendirmek için kitap yazdırıp meclis-i tahaffuz adıyla türk tarihindeki bilinen İlk Bilim Kurulu Meclisi'ni topladı.

1926 yılında Rusya'da hızla yayılan kolera salgını haberini alınca bazı önlemlere başvurdu. İstanbul'a gelen bütün gemiler beş gün boyunca açıkta bekletiliren mürettebat ya da yolcularda hastalık belirtisi görülmez ise ancak o zaman limana gelmesine izin verildi.

II. Mahmud karantinaya aldırış etmeyen İngiliz elçisini bile sınır dışı ettirmiştir.

Padişah salgını önlemek için pazar kurulması ve sokağa çıkma yasağı bile uygulatmış, halkın ihtiyaçlarını ise devlet karşılamıştır.

Cuma namazının da yasaklanmasına karar veren Padişah Şeyhülislam'dan "karantina sürecinde cuma namazı kalmamak caizdir" fetvası alıp bunu sokak sokak ilan ettirmiştir.

Karantinayı ihlal edenlere İdam cezası bile uygulandı

Karantina kurallarına uymayanlar II. Mahmud döneminde hapsedilmiştir. Buradan kaçanlar da gerekirse idam bile edilmiştir.

Takvîm-i Vekâyi'de her sayısında karantina kurallarına neden uyulması gerektiğine dair haberler yer aldı. Gazete, Maltepe hastanesi'nden vebalı annesini kaçıran bir kişinin bu sebeple ailesindeki diğer bireylerin de hastalığı kapıp ölmesi üzerine idam edildiği haberini manşetten vermiştir. bu önlemlerin şeriata uygun olduğu haberleri sürekli sürekli yayımlanmıştır.

Yine salgın döneminde sıbyan mektepleri de önlem olarak kapatıldığından hocaların, talebelerin evlerinin bahçelerinde yahut çatılarında ağızları ve burunları sarılı hâlde ders vermeleri teşvik edilmiştir.

Yenilikte sınır tanımayan II. Mahmud, Osmanlı'da ilk defa mezarlıkların şehir dışına taşınması kanununu çıkarmıştır.

Ölenler yakınlarını devlete bildirmezse idam edilecekleri bile duyurulmuştur. Berberde tıraş olmanın cezası ise para ve dayak cezası oldu.

II. Mahmud döneminde yaşanan veba ve kolera salgınlarında çok büyük başarılar elde etmiş; yasaklara uymayanları idam ettirmesi ilk bakışta zalimce görülse de binlerce insanın yaşamını kurtarmıştır.

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