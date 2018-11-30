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İhvan'dan bin Selman'a: Elinde şahit kanı olan...

İhvan-ı Müslimin hareketi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın Mısır’ı ziyaret etmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Ellerinden Şehit Cemal Kaşıkçı’nın kanı damlayan Bin Selman’ın ziyareti değerli Mısır halkı tarafından hoş karşılanacak değildir” ifadeleri kullanıldı.

30 Kasım 2018 Cuma 16:38
İhvan'dan bin Selman'a: Elinde şahit kanı olan...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Mısır’a yönelik ziyaretine İhvan-ı Müslimin’den tepki gösterildi.

Tasnim’in aktardığına göre İhvan-ı Müslimin’den yayınlanan açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Mısır ziyareti sert bir dille kınandı.

"Ellerinden kan damlamaya devam ederken..."

Açıklamada, Suudi Arabistan kraliyet ailesinin akıl sahibi üyeleri ve Suudi özgür insanların ülkenin pusulasını bugün yönelmiş olduğu yanlış yönden doğru yöne çevirmeleri için çağrı yapılırken, “Ellerinden Şehit Cemal Kaşıkçı’nın kanı damlamaya devam ederken, hapishaneleri Haremeyn’in alim, davetçi ve şerefli insanlarıyla doluyken Muhammed Bin Selman’ın düşman Siyonistlere hizmet eden ziyareti değerli Mısır halkı tarafından hoş karşılanacak değildir” denildi.

Mısır toprağının kirletilmesine...

Şu anki Suudi hükümetinin ümmetin tüm özgür insanlarına karşı Siyonist düşmanın projelerini uygulamayı kendisine vazife edindiğinin kaydedildiği açıklamada, “ABD Başkanı, Suudi Arabistan olmasaydı İsrail Ortadoğu’yu terk etmişti açıklamalarına rağmen Suudi yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Muhammed Bin Selman iktidara geldikten sonra yaşanan baskılar, halk devrimlerine karşı devrim projelerine olan sınırsız Suudi desteği, Ramazan ayında İslam ülkelerinin muhasara altına alınması Müslüman Kardeşler Cemaati olarak Mısır vatanı toprağının kirletilmesine karşı açıkça tepki göstermeye bizi itmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:38
  1. Muhammed Bin Selman
  2. Suudi Arabistan
  3. 528 İhvan-ı Müslimin

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  • HanzoHanzo1 sa önce
    bin-sisi firavun cavur yalakasi kabilesi
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