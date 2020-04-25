İhtiyaç sahipleri kimsesiz değil

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon 440 bin 119 lira ilave kaynak aktarıldığını açıkladı. Selçuk, “İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız” dedi. Bakan Selçuk, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ulaştırılan yardımlardan, sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor”şeklinde konuştu.

Ayni ve nakdi yardım

Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardım yapıyor. Buna ek olarak her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde muhtaç haneler ile şehit yakını ve gazilerin de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Bakanlık tarafından birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarılıyor.