İhsan Şenocak'tan tepki: Takipçisi artsın diye...
İlahiyatçı İhsan Şenocak, etkileşim için annesinin, kız kardeşinin oyun videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşanlara tepki gösterdi.
İlahiyatçı İhsan Şenocak, internette etkileşim için annesinin, kız kardeşinin oyun videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşanlara tepki gösterdi.
Şenocak, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Robotun insana benzemesinden daha çok insan robota benzedi. Bunun içindir ki anaları namahreme yüzünü göstermekten haya eden bir milletin çocukları, takipçisi artsın diye validesinin, bacısının oyun videosunu sosyal medya hesabında paylaşıyor, ar etmiyor!"