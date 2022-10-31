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İSLAM İhsan Şenocak'tan "sanat ne için yapılır" sorusuna cevap!
İSLAM

İhsan Şenocak'tan "sanat ne için yapılır" sorusuna cevap!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'sanat ne için yapılır' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 00:59:00 - 2022-10-31 01:07:10
İhsan Şenocak'tan "sanat ne için yapılır" sorusuna cevap!

 Yenaikit.com.tr 

Şarkılarda İslami değerlerin hedef alındığı, dizilerde gayrimeşru ilişkilerin özendirildiği, sinemalarda LGBT propagandasının yapıldığı ve şarkıcıların soyunarak 'özgürlük' naraları attığı günümüzde 'sanat', ahlaksızlığı özendiren bir araç haline geldi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ise 'sanat' adı altında yapılan ahlaksızlığa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek önemli bir noktaya değindi.

"Sanat Allah için olunca bir kıymet ifade eder"

Sanatın Allah'a ulaşma amacı olduğunu ve ancak Allah için yapılınca bir kıymeti olduğunu belirten Şenocak Hoca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sanat, aklın aşkla Allaha ulaşma cehdidir. Sanat, kulu Allaha ulaştıran maharet ve marifet yoludur. Bu yüzden sanat, Allah için olunca bir kıymet ifade eder. Gayesi “Allah” olmayan sanatın gazetesi fuhuş albümü, sineması aşk-ı memnu, aktörü terörist sevici, yönetmeni eşcinsel muhibbi olur.

 

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