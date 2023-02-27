İhsan Şenocak'tan duygulandıran Erbakan mesajı!

Yeniakit.com.tr

Milli Görüş'ün merhum lideri Necmettin Erbakan Hoca, vefatının 12. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da merhum Erbakan Hoca için duygulandıran bir mesaj paylaştı.

"Necmettin Erbakan Hocamız 'Her şey bitti.' dendiği an sahneye çıkan ve Hakla Batılının mücadelesinin seyrini değiştiren kutlu bir süvariydi." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

İslam’ı her alanda yeniden gündeme taşıdı. Cihad yolunda yoruldu lakin son nefesine kadar meydandan çekilmedi. Mekanı Cennet makamı ali olsun!

ÖNE ÇIKAN VİDEO