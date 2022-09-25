İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı! "Bütün hesaplar üzerinde Allah'ın hesabı vardır"
Çin'in Doğu Türkistan zulmüne yönelik bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bütün hesapların üzerinde Allah'ın hesabı vardır." dedi.
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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin önemli mesajlar verdi.
Allah'ın geçmiş dönemlerde zalimleri nasıl helak ettiğini hatırlatan Dr. Şenocak, "Allah-u Ekber her ezanda Müslümana büyük olanın Allah olduğunu hatırlatır. Bütün hesapların üzerinde O'nun hesabı vardır." dedi.
İhsan Şenocak, mesajını şöyle tamamladı:
Roma'yı yıkan, Firavun'u denizde boğan, sinekle Nemrud'un canını alan Rabbim, bir gün Doğu Türkistan’ı, Çin işgalinden kurtaracak kullarını meydana çıkarmaya kadirdir.