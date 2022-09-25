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İSLAM İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı! "Bütün hesaplar üzerinde Allah'ın hesabı vardır"
İSLAM

İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı! "Bütün hesaplar üzerinde Allah'ın hesabı vardır"

Çin'in Doğu Türkistan zulmüne yönelik bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bütün hesapların üzerinde Allah'ın hesabı vardır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 14:00:00 - 2022-09-25 14:04:07
İhsan Şenocak'tan Doğu Türkistan mesajı! "Bütün hesaplar üzerinde Allah'ın hesabı vardır"

 yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin önemli mesajlar verdi.

Allah'ın geçmiş dönemlerde zalimleri nasıl helak ettiğini hatırlatan Dr. Şenocak, "Allah-u Ekber her ezanda Müslümana büyük olanın Allah olduğunu hatırlatır. Bütün hesapların üzerinde O'nun hesabı vardır." dedi.

İhsan Şenocak, mesajını şöyle tamamladı:

Roma'yı yıkan, Firavun'u denizde boğan, sinekle Nemrud'un canını alan Rabbim, bir gün Doğu Türkistan’ı, Çin işgalinden kurtaracak kullarını meydana çıkarmaya kadirdir.

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