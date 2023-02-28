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İhsan Şenocak'tan 'deprem' çağrısı: Terk edelim

İlahiyatçı İhsan Şenocak, depremin nerede, ne zaman olacağını Allah'ın bildiğini belirterek, günahların terk edilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 16:30:00 -
İhsan Şenocak'tan 'deprem' çağrısı: Terk edelim

İlahiyatçı İhsan Şenocak, depremle ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Şenocak, "Depremin nerede,ne zaman olacağını Allah (cc) bilir." ifadelerini kullandı.

"Bize düşen gücümüz nispetinde tedbir alıp, tevekkül etmektir." diyen Şenocak, "Yaşadığımız şehirleri, köyleri değil, günahları terk edelim." çağrısında bulundu.

Şenocak, tweetinin devamında şunları kaydetti:

"Eceli gelmeyen çürük binadan sağ çıkıyor. Ömrü biten ABD’nin Beyaz Sarayında da olsa ölüyor. Hüküm Allah’ındır."
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