İhsan Şenocak'tan çok sert tesettür tepkisi! 'Herkes haddini bilmeli'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan CHP Sözcüsü Deniz Yücel'e İhsan Şenocak'tan sert tepki geldi.
Prof. Erbaş'ın okuduğu Cuma hutbesinde yüce Kur'an'dan ayetlerle tesettürün önemine dikkat çektiği sözlerine "saçmalık" diyen CHP'li Yücel'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
'Herkes haddini bilmeli'
Deniz Yücel'e bir tepki de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan geldi.
Sosyal medya hesabından sert bir mesaj paylaşan Dr. Şenocak şu ifadeleri kullandı:
Tesettür Diyanet'in değil Allah’ın emridir. Patrikin muhataplarını Hristiyanlığa göre yaşamaya çağırmasına din özgürlüğü; hocaların Allah’ın tesettür buyruğunu hatırlatmasına saçmalık diyenler bilmeli ki, hutbede ne söyleneceğini partiler değil İslam belirler. Herkes haddini bilmeli!