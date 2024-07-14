İhsan Şenocak'tan başıboş köpek mesajı! 'Utanç olarak hepimize yeter'

Toplumun kanayan yarası başıboş köpek sorunu için AK Parti harekete geçerken, sözde hayvanseverler de tasarının yasalaşmaması için ellerinden geleni yapıyor.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sözde hayvanseverleri sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla eleştirdi.

Dr. Şenocak mesajında, manidar ifadeler kullandı:

Çocuklar ve kadınlar için büyük bir tehdide dönen sokak köpeklerinin tecrit edilmesine “hayır” diyenlerin sözünün Gazze’de katledilen çocukları müdafaa edenlerin sesinden daha çok çıktığı bir çağda yaşamak, utanç olarak hepimize yeter.



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