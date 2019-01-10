İhsan Şenocak'tan ateizm açıklaması: Bizden dolayı yükseliyor

İhsan Şenocak, son günlerde Atezim'in yükseldiğine ilişkin raporlara değindi. “Niçin mi Ateizm artıyor? diye soran Şenocak, "Bizden dolayı" dedi.

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu İhsan Şenocak, son günlerin tartışma konusu olan "Ateizm'in yükselmesi" konusunda konuştu. Şenocak, konuşmasında özeleştirilerde bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Asr-ı Saadet döneminde yaşanan bir olayı anlatan İhsan Şenocak, “Ateizm artıyor, neden? Bizden dolayı… Yani hocalardan dolayı. Hocanın bir yaşantısına bakıyor. Adam, Hz. Peygamber'in (S.A.V) Taif’te taşlandığını anlatıyor. Ama TV’nin müseccel dinsizleri onu taşlar diye Allah’ın ayetlerinden o an duruma göre söylemesi gerektiğini söylemiyorsa o gençler gider işte… Derler ki; ‘Bu nasıl bir İslam?’” ifadelerini kullandı.

‘Bana herkesin içtiği şu sudan vereceksin’

İhsan Şenocak’ın paylaştığı videoda kullandığı ifadeler şu şekilde:

Suyu alıyorlar, çekiyorlar, Hz. Abbas (Radıyallahu Anh) servis ediyor. Oğlu Fadl yanında. Uzun bir kuruk var. Resulullah da (S.A.V) kuyrukta. Kuyruk bitince Efendimiz'e (S.A.V) sıra geliyor. Hz. Abbas’ın (Radıyallahu Anh) yanına geliyor… Hz. Abbas (Radıyallahu Anh) diyor ki oğluna ‘Koş evladım evde annenin özel hazırladığı bir su vardı, Hz. Peygamber’e onu getir.’ ‘Olmaz’ buyurdu Resulullah (S.A.V)… ‘Bana herkesin içtiği şu sudan vereceksin.’

Eğer o ana kadar Müslüman olmadıysanız bunu görseydiniz devlet başkanı Mekke’nin fatihi Hz. Muhammed (S.A.V) güneşin altında zemzem kuyruğunda…'Herkesin içtiği sudan bana su vereceksiniz’ diyor.

"Derler ki; ‘Bu nasıl bir İslam?’"

Onun için iman sonra imana sentez yapmamak sonra namazla, zekatla, cemaatle o imanı beslemek… Sonra tebliğ etmek, davet etmek... Ama davetçinin dikkat etmesi gereken en önemli hususiyet nedir? Hal dilidir.

Evet efendim. Ateizm artıyor, neden? Bizden dolayı… Yani hocalardan dolayı. Hocanın bir yaşantısına bakıyor. Adam, Hz. Peygamber'in (S.AV) Taif’te taşlandığını anlatıyor. Ama TV’nin müseccel dinsizleri onu taşlar diye Allah’ın ayetlerinden o an duruma göre söylemesi gerektiğini söylemiyorsa o gençler gider işte… Derler ki; ‘Bu nasıl bir İslam?’