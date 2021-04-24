İhsan Şenocak'ın kripto para sözleri yeniden gündem oldu

Türkiye, Thodex adlı kripto para borsasına para yatıran mağdurları konuşurken, geçtiğimiz günlerde Gazeteci Serdar Arseven’e kripto para hakkında açıklamalar yapan İhsan Şenocak Hoca’nın sözlerini yeniden gündeme getirdi. Şneoak, Diyanet İşleri Başkanlığının da caiz olmadığını ifade ettiği kripto para için “Kripto paraların arkasında bir devlet yok. Yani bunlar bugün belki değişim aracı olarak kullanılıyorlar ama yarın bunu piyasaya sürenler deseler ki bunları hiçbir değeri kalmadı, sıfır oldu dediğinde, oraya milyarlar yatırına insanlar kime gidebilirler, neyi talep edebilirler. hiçbir hakları olmaz” ifadelerini kullanmıştı.