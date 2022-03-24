İhsan Şenocak'ı 7 yıl önceki sözleri ile niye hedef aldı? İşte Cüneyt Özdemir'in kuyruk acısı!

Yeniakit.com.tr

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Cüneyt Özdemir tarafından 7 yıl önceki bir sohbeti ile hedef alındı.

Dr. Şenocak, sohbetinde kamuya açık alanlarda alkol tükenlerin toplum huzurunu tehdit ettiğini belirterek, yurt dışı seyahatlerde uçakta alkol alanların uçak içinde taşkınlık çıkarttığı örneğini vermişti.

'Büyük şeref kabul ederim'

İhsan Şenocak, kendisini 7 yıl önceki sözleri üzerinden "yobaz" ifadesi ile hedef gösteren Özdemir'e, "Cüneyt Özdemir! Uçaktaki sarhoşların kadınları taciz haberlerinden sonra ailenden bir kadını sarhoşun yanında uçurur musun? Sarhoşun yanına oturmak ya da eşini oturtmak aydın olmaksa yobaz olmayı büyük bir şeref kabul ederim!" cevabını verdi.

Sosyal medyada Cüneyt Özdemir'e tepki!

7 yıl önceki bir videoda yer alan ifadeleri yeniden gündeme getirip İhsan Şenocak Hoca'yı hedef gösteren Cüneyt Özdemir'e tepki yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, İhsan Şenocak Hoca'nın, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın formasını örnek göstererek Müslüman genç kadınları uyarmasından sonra, Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınına katıldığını hatırlattı.

Özdemir yayında, İhsan Şenocak Hoca'yı provokatif sorularla sıkıştırmaya çalışmış, on dakika kadar uğraşıp amacına ulaşamayınca da Dr. Şenocak'ı yayından almıştı. Şenocak Hoca'nın seviyeli üslubu ve İslami dayanaklı cevapları sebebi ile amacına ulaşamayan Özdemir'in moralinin bozulduğu yayına yansımıştı.

'Acısı hala derin demek ki...'

Sosyal medyada İhsan Şenocak Hoca'ya destek veren bir Twitter kullanıcısı, Cüneyt Özdemir'in Dr. Şenocak'ı hedef göstermesini şöyle değerlendirdi:

İhsan Şenocak Hoca, "İslam'ın Kızı" çıkışından sonra Cüneyt Özdemir'in yayınına katılmıştı.

Özdemir, İhsan Hoca'yı provoke etmek için elinden geleni yapmıştı ama hoca alimane cevaplarla Özdemir'i mat etmişti.

Acısı hala derin demek ki...