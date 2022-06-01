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Gündem İhsan Şenocak üstüne basa basa uyardı: İdamdan başka çare yoktur
Gündem

İhsan Şenocak üstüne basa basa uyardı: İdamdan başka çare yoktur

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, milletin gözü önünde zina yapanların toplumu ifsat suçundan idam edilmeleri gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 15:54:00 -
İhsan Şenocak üstüne basa basa uyardı: İdamdan başka çare yoktur

 yeniakit.com.tr 

Son dönemlerde adeta düğmeye basılmış gibi ahlaksızlar, çukurlarından kafalarını çıkarmaya başladı.

Bazı kesimler, çıplaklığı ve fuhuşu "özgürlük" olarak tanımlarken bazı şerefsizler ise toplumun gözü önünde fuhuş yapıyor.

Buna son örnek İstanbul bebek sahilinde iki şerefsizin ulu orta cinsel ilişkiye girmeleri oldu.

"İdamdan başka çare yoktur"

Vatandaşların "idam" için sürekli çağrı yaptığı "uyuşturucu ve çocuk istismarı" gibi mide bulandıran suçlardan kayıtları bulunan şerefsizlere tepkiler çığ gibi büyürken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklama yaptı.

Şenocak hoca şu ifadeleri kullandı:

Çıplaklık çağdaşlık, fuhuş özgürlük oldu(!)İnsanlığın fıtratıyla oynandı. Kimse Allah’tan(cc) merhametli olamaz.Milletin gözü önünde zina yapanı, toplumu ifsat suçundan idam etmekten başka çare yoktur. Namussuzu zindanda besleyen değil, darağacında sallandıran bir nizama muhtacız.

İdam edilmeleri gerekirken İstanbul'u kirlettiler! Şerefsizlerin savunması en az kendileri kadar
İdam edilmeleri gerekirken İstanbul'u kirlettiler! Şerefsizlerin savunması en az kendileri kadar

Gündem

İdam edilmeleri gerekirken İstanbul'u kirlettiler! Şerefsizlerin savunması en az kendileri kadar

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Yorumlar

Van

Allah razı olsun ihsan şenocak hocadan. Birinin çıkıp söylenmesi gereken bu sözleri söylemesi gerekiyordu. Onu da ihsan hocam yapmış.
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