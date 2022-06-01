İhsan Şenocak üstüne basa basa uyardı: İdamdan başka çare yoktur

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Son dönemlerde adeta düğmeye basılmış gibi ahlaksızlar, çukurlarından kafalarını çıkarmaya başladı.

Bazı kesimler, çıplaklığı ve fuhuşu "özgürlük" olarak tanımlarken bazı şerefsizler ise toplumun gözü önünde fuhuş yapıyor.

Buna son örnek İstanbul bebek sahilinde iki şerefsizin ulu orta cinsel ilişkiye girmeleri oldu.

"İdamdan başka çare yoktur"

Vatandaşların "idam" için sürekli çağrı yaptığı "uyuşturucu ve çocuk istismarı" gibi mide bulandıran suçlardan kayıtları bulunan şerefsizlere tepkiler çığ gibi büyürken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklama yaptı.

Şenocak hoca şu ifadeleri kullandı:

Çıplaklık çağdaşlık, fuhuş özgürlük oldu(!)İnsanlığın fıtratıyla oynandı. Kimse Allah’tan(cc) merhametli olamaz.Milletin gözü önünde zina yapanı, toplumu ifsat suçundan idam etmekten başka çare yoktur. Namussuzu zindanda besleyen değil, darağacında sallandıran bir nizama muhtacız.