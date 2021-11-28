İhsan Şenocak, kurtuluş yolunu hatırlattı
Fıkıh doktoru İhsan Şenocak, "Mazlumu zalimin, Afrikalıyı Avrupalının, fakiri zenginin, kadını fuhuş albümü medyanın, gençliği şehvet tüccarının elinden yine İslam kurtaracaktır" dedi.
Fıkıh doktoru İhsan Şenocak hoca efendi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut dünya düzeninin haklı olandan değil, güçlü olandan yana saf tuttuğunu vurguladı.
Çözümün yine İslam'da olduğunun altını çizen İhsan Şenocak şunları yazdı:
"Mevcut Dünya düzeni haklıdan değil,güçlüden yanadır. ABD,ÇİN,İNGİLTERE, RUSYA hukukun değil zulmün mümessilleridir. Mazlumu zalimin,çikolata renkli Afrikalıyı Avrupalı adamın,fakiri zenginin,kadını fuhuş albümü medyanın,gençliği şehvet tüccarının elinden yine İSLAM kurtaracaktır."