  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhsan Şenocak, kurtuluş yolunu hatırlattı
Gündem

İhsan Şenocak, kurtuluş yolunu hatırlattı

Fıkıh doktoru İhsan Şenocak, "Mazlumu zalimin, Afrikalıyı Avrupalının, fakiri zenginin, kadını fuhuş albümü medyanın, gençliği şehvet tüccarının elinden yine İslam kurtaracaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 11:27:00 -
İhsan Şenocak, kurtuluş yolunu hatırlattı

Fıkıh doktoru İhsan Şenocak hoca efendi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut dünya düzeninin haklı olandan değil, güçlü olandan yana saf tuttuğunu vurguladı.

Çözümün yine İslam'da olduğunun altını çizen İhsan Şenocak şunları yazdı:

"Mevcut Dünya düzeni haklıdan değil,güçlüden yanadır. ABD,ÇİN,İNGİLTERE, RUSYA hukukun değil zulmün mümessilleridir. Mazlumu zalimin,çikolata renkli Afrikalıyı Avrupalı adamın,fakiri zenginin,kadını fuhuş albümü medyanın,gençliği şehvet tüccarının elinden yine İSLAM kurtaracaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...
Yerel

Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkada..
Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı
Gündem

Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı

Muhalefetin çığırtkanı Ersan Şen, canlı yayında burnunu karıştırırken yakalandı.
Skandal karar! Gazino ile bir tuttular: KKTC'li Müslümanların camilere girişleri yasaklandı
Gündem

Skandal karar! Gazino ile bir tuttular: KKTC'li Müslümanların camilere girişleri yasaklandı

İslam'a ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle İslam karşıtı Rum seviciler tarafından hedef alınan Ersin Tatar yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay