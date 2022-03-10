İhsan Şenocak: Kadınlara haklarını 15 asır önce Peygamberimiz (SAV) teslim etti

Yeniakit.com.tr

Akit TV'deki "Kürsü" programında konuşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "8 Mart Kadınlar Günü aslında kadına karşı işlenen cinayetin yıldönümüdür." dedi.

8 Mart'ın neden kutlandığını hatırlatan Dr. Şenocak, "Amerika'da çalışan kadınlar hak talebinde bulununca onları yakarak öldürdüler. Şimdi 8 Mart'ta esasında bunu kutluyorlar. Onlar aslında 8 Mart'ta kadına nasıl zulmettiklerini anlatıyorlar. Benim tarihimde 8 Mart yok ki. Öyle bir hadise, öyle bir zulüm yok." ifadelerini kullandı.

Kadın hakları 15 asır önce teslim edildi!

Kadınlara haklarının İslam dini ile verildiğini belirten İhsan Şenocak, şöyle devam etti:

15 asır önce Peygamber (SAV) geldi. Kadına tarihinin hiçbir döneminde sahip olmadığı ve olamayacağı hakları iade etti. Bu topraklardaki İslam'ın kızlarına da, Müslümanların çocuklarına da İslamiyet'i ve Peygamber'i (SAV) kadın düşmanı olarak anlatıyorlar. İslam'ı kadının hakkını ve hukukunu gasbeden bir din olarak gösteriyorlar.