İhsan Şenocak Hoca'dan mürtedlere çok sert tepki! 'Milyonları kandırıp sövdürmekten utanmadınız mı?'

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşında evlendirildiğini iddia eden kızını, diğer kız kardeşleri ve ağabeyi yayınladıkları video ile yalanladı.

İtibar suikastine uğrayarak yaşadıkları acıyı gözyaşları içinde anlatan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızları, hatim programında giydikleri gelinliği, evlilik gelinliği olarak yorumlayanlara öfkelerini dile getirdi. Anne ve babalarının yazılıp çizilenlerden dolayı çok üzgün olduklarını belirten kız kardeşler, ablalarının 6 yaşında evlendirildiği iftirasını kesin dille yalanlarken, gözyaşlarına boğuldu.

"Milyonları kandırıp sövdürdünüz"

Yaşanıldığı iddia edilen olay üzerinden İslam düşmanları topyekun şeriata savaş ilan ederken İhsan Şenocak Hoca, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaşananları değerlendiren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Çarşafı görünce çocukların hatim programında giydiği elbiseyi düğünde giyilen gelinlik yapıp, yüreği evlat acısıyla yanan anneye, ablalarına ağlayan kız kardeşlere milyonları kandırıp sövdürdünüz." dedi.

Dr. Şenocak, sözlerinin devamında, iftirayı atanlara, "Aynı gökkubbenin altında yaşadığınız insanlara bu acıları yaşatmaktan utanmadınız mı?" diye sordu.

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