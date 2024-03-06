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Gündem İhsan Şenocak Hoca'dan 'Doğu Türkistan' açıklaması! 'Feryatlar bize gelmiyor'
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan 'Doğu Türkistan' açıklaması! 'Feryatlar bize gelmiyor'

Yeniakit Publisher
2024-03-06 15:58:00 - 2024-03-06 16:03:19

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ilişkin açıklamada bulundu.

Dr. Şenocak, Gazze gibi Doğu Türkistan'ın da zulüm altında olduğuna dikkat çekti.

Dr. İhsan Şenocak, İslam coğrafyasındaki Gazzeli, Doğu Türkistanlı Müslümanların feryatlarının Müslümanlar tarafından duyulmamasının ahirette hesabının sorulacağını söyledi.

Dr. Şenocak, "Doğu Türkistan’da toplama kamplarında yetişkinlere işkence ediliyor, mümine kızlar zorla Çinlilerle evlendiriliyor, ailelerinden koparılan çocuklar yetimhanelerde inkarla zehirleniyor. Feryatlar göklere ulaşıyor lakin Allah Azze ve Celle ile irtibatı kaybettiğimizden duyamıyoruz." dedi.

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