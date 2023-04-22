İhsan Şenocak Hoca'dan bayram mesajı! 'Birleşmezsek Uhud'u yaşarız'
Kabe'de bir video mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, bayramı buruk geçiren İslam coğrafyası için Müslümanlara birleşme çağrısında bulundu.
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ramazan bayramına ilişkin bir video mesaj paylaştı.
Bayramı buruk geçiren İslam coğrafyasına dikkat çeken Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:
Kudüs, Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir, Şam, Halep Uhud’u yaşarken bayram buruktur. Yekvücut olursak Bedir'i, bölünürsek Uhud'u yaşarız. Gerçek bayram bütün Müslümanların bayramla sevindiği gündür. Dünyada böyle bir bayramımız olursa Ahiretimiz de bayram olur. Bayramınız mübarek olsun.